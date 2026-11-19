München (dpa/lby) - Mit einer Wechselausstellung will das Jüdische Museum München ab April 2027 einen Ort der Erinnerung für einen historischen Steinfund in der Isar schaffen. Im Zentrum der Schau mit dem Titel «aufgetaucht» sollen 109 Steine stehen. Sie konnten der im Juni 1938 von den Nationalsozialisten zerstörten Münchner Hauptsynagoge zugeordnet werden, wie das Jüdische Museum München mitteilte. Nun wurden sie der Israelitischen Kultusgemeinde (IKG) zurückgegeben.

Im Juni 2023 und im Januar 2025 waren bei Bauarbeiten der Stadtwerke München am Großhesseloher Wehr im Süden der Stadt mehr als 600 Tonnen Werksteine aus der Isar geborgen worden. Viele davon waren plastisch verziert und mit Ornamenten versehen. Auch ein Marmorfragment mit hebräischer Inschrift wurde entdeckt. Nach Angaben des Museums befand es sich am Tora-Schrein der Synagoge. Dieses Fragment aus schwarzem Marmor habe die Forscher auf die Spur der zerstörten Münchner Hauptsynagoge geführt.

Knobloch: «Als Bauschutt im Fluss abgeladen»

«Die Freude in der Kultusgemeinde über den unverhofften Fund war groß und sie ist bis heute geblieben. Zugleich mischt sich in diese Freude auch Trauer und vergangene Wut», sagte Charlotte Knobloch, Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern.

Als Zeitzeugin und Holocaust-Überlebende erlebte Knobloch sowohl den Abriss der Hauptsynagoge in München als auch viele Jahrzehnte später den Fund der Überreste in der Isar. «Neben der Freude bleiben bis heute auch Trauer und Bitterkeit darüber, dass diese Steine noch in den Fünfzigerjahren einfach als Bauschutt im Fluss abgeladen wurden», sagte Knobloch.

«Es war wie eine zweite Zerstörung»

Denn das Steinmaterial wurde nach Angaben des Museums Mitte der 50er Jahre von einer Münchner Firma zum Hochwasserschutz verwendet. Dabei handele es sich um die Firma, die die Synagoge im Jahr 1938 abgerissen hatte. So seien die Teile der zerstörten Synagoge in die Isar gelangt und blieben dort jahrzehntelang im Verborgenen.

«Ob aus Ignoranz oder böser Absicht, spielt dafür keine Rolle. Es war wie eine zweite Zerstörung», sagte Knobloch und mahnte: «Die lebendige Erinnerung an das Gebäude vergeht, und doch aus dem kollektiven Gedächtnis dieser Stadt wird sie nicht verschwinden.»