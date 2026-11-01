Auto stürzt Böschung hinab – Fahrer schwer verletzt

Feldkirchen-Westerham (dpa/lby) - Bei einem Verkehrsunfall im Landkreis Rosenheim ist ein 54-jähriger Autofahrer schwer verletzt worden. Der Mann kam am Beginn einer langgezogenen Kurve mit dem Wagen von der Fahrbahn ab. Das Auto stürzte daraufhin eine Böschung hinunter und blieb auf der Fahrerseite liegen, wie die Polizei mitteilte.

Aufgrund der schwierigen Lage des Wracks gestaltete sich die Rettung des eingeklemmten Alleininsassen nach Angaben der Einsatzkräfte kompliziert und langwierig. Die Feuerwehr befreite den Mann schließlich aus dem Fahrzeug; ein Rettungshubschrauber flog ihn daraufhin in ein Krankenhaus. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.