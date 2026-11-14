Autofahrer übersieht E-Scooter - 13-Jähriger verletzt

Babenhausen (dpa/lby) - Ein 13-Jähriger auf einem E-Scooter ist bei einem Verkehrsunfall im schwäbischen Babenhausen (Landkreis Unterallgäu) schwer verletzt worden. Der Jugendliche war auf einem geteerten landwirtschaftlichen Weg unterwegs, als ein 45 Jahre alter Autofahrer ihn an einer Kreuzung übersah, wie die Polizei mitteilte.

Demnach stieß der Junge mit dem E-Scooter in die Seite des Wagens, der gerade aus einem Feldweg kam. Nach ersten Erkenntnissen erlitt der 13-Jährige eine schwere Kopfverletzung sowie einen Handgelenksbruch. Ein Rettungshubschrauber flog ihn am Freitag in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelt zum genauen Unfallhergang.