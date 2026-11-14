Ehepaar rettet sich aus brennendem Auto auf der A9

Marktschorgast (dpa/lby) - Ein Ehepaar hat sich bei Marktschorgast (Landkreis Kulmbach) unverletzt aus einem brennenden Auto in Sicherheit gebracht. Der Wagen hatte auf der Autobahn 9 Feuer gefangen, wie die Polizei mitteilte. Ersten Erkenntnissen zufolge dürfte ein technischer Defekt die Ursache für den Brand am Freitag gewesen sein. Durch die enorme Hitze verschmolzen Teile des Autos mit der Fahrbahnoberfläche. Die Feuerwehr löschte das Fahrzeug, das ausbrannte.

Der Schaden am Auto wurde von der Polizei auf rund 35.000 Euro geschätzt, der Schaden an der Straße auf etwa 15.000 Euro. Die Fahrbahn nach Berlin war während der Löscharbeiten und der Bergung vorübergehend gesperrt.