Krampfanfall am Steuer löst Unfallserie aus

Ansbach (dpa/lby) - Ein medizinischer Notfall am Steuer hat in Ansbach zu einer Unfallserie mit sieben beschädigten Autos und zwei Verletzten geführt. Der Grund: Ein 20-jähriger Autofahrer hatte während der Fahrt einen Krampfanfall erlitten, wie die Polizei mitteilte.

Demnach versuchte seine 18 Jahre alte Beifahrerin am Freitag noch, das Steuer herumzureißen und Schlimmeres zu verhindern. Den Unfall abwenden konnte sie allerdings nicht mehr. In der Folge touchierte das Auto des jungen Mannes zunächst drei vor ihm fahrende Wagen und streifte ein entgegenkommendes Auto. Anschließend kam er auf seine Spur zurück, fuhr in einen weiteren Pkw hinein und schob diesen auf ein anderes Fahrzeug auf.

Der 20-Jährige und ein weiterer Mensch wurden verletzt, der Rettungsdienst brachte sie in eine Klinik. Drei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 70.000 Euro.