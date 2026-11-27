Hamburg/München/Berlin (dpa) - Die Backstreet Boys kommen im Sommer 2027 für vier Konzerte nach Deutschland. Im Rahmen ihrer Open-Air-Tournee «Into The Millennium - Homecoming» tritt die US-Boyband am 9. Juli im Berliner Olympiastadion und am 23. Juli im Hamburger Volksparkstadion auf. In München sind zwei Konzerte am 30. und 31. Juli in der Allianz-Arena geplant.

Insgesamt sind sieben Auftritte in Deutschland, Österreich und der Schweiz vorgesehen, wie der Veranstalter Live Nation mitteilte. Der Vorverkauf für die Tickets im deutschsprachigen Raum startet am 1. Dezember.

Neben den drei Konzertorten in Deutschland tirtt die Band auch in Wien auf (am 24. und 25. Juni im Ernst-Happel-Stadion) sowie in Zürich (am 16. Juli im Stadion Letzigrund). Die fünf Musiker wollen bei ihren Shows ein 26 Songs umfassendes Programm präsentieren. Dazu gehören Hits wie «I Want It That Way», «Larger Than Life» und «Everybody (Backstreet's Back)».

Die Tour folgt auf eine erfolgreiche Konzertserie vergangenen Sommer in Düsseldorf. Dort hatten die Backstreet Boys in diesem Jahr zehn Stadionkonzerte gespielt. Nach Angaben des Veranstalters kamen insgesamt rund 470.000 Zuschauer. Bei der Show schwebten die fünf Sänger zu Beginn auf Hoverboards von der Stadiondecke auf die Bühne. Im Mittelpunkt stand ihr Erfolgsalbum «Millennium» aus dem Jahr 1999.

Eine Million Zuschauer

Die Backstreet Boys wurden 1993 in Orlando im US-Bundesstaat Florida gegründet. Zur Band gehören AJ McLean, Howie Dorough, Nick Carter, Brian Littrell und Kevin Richardson. In Deutschland, Österreich und der Schweiz wollen sie mit der neuen Konzertreihe an ihre frühen Erfolge in Europa anknüpfen.

Die Backstreet Boys eilen derzeit von einem Erfolg zum anderen. In Las Vegas erreichten sie bei ihren bisherigen 56 Konzerten in der Konzerthalle Sphere knapp eine Million Zuschauer. Die Band erhielt begeisterte Kritiken.

So urteilte die renommierte Musikzeitschrift «Billboard»: «Die Gruppe hat wohl ihre bisher beste Performance in der Sphere abgeliefert» und «über allem glänzten die Stimmen der Herren». In Toronto stellten sie mit rund 500.000 Besuchern im Rogers Centre einen weiteren Rekord auf.