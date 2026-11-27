Fürth (dpa/lby) - Bayerns Handelsdefizit wächst: Wegen teurer fossiler Energie, schlechter Geschäfte in China und US-Präsident Donald Trumps Einfuhrzöllen legen die Importe in den Freistaat mittlerweile erheblich schneller zu als die Exporte. Nach den neuen Zahlen des Statistischen Landesamts summierten sich die Ausfuhren aus dem Freistaat in den ersten neun Monaten auf 177,2 Milliarden Euro, 3,9 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Die Importe jedoch stiegen um 5,9 Prozent auf 184,8 Milliarden Euro.

Öl und Gaspreise schlagen auf die Handelsbilanz durch

Im September lief es zum Abschluss der ersten drei Quartale besonders gut: Die Ausfuhren legten um 10,5 Prozent zu, die Einfuhren um 10,3 Prozent. Die Gesamtbilanz von Anfang Januar bis Ende September fällt jedoch nicht übermäßig erfreulich aus: Zwar stiegen die Ausfuhren vor allem in die EU, doch die Probleme sind offensichtlich: Die Öl- und Gasimporte schossen um 42 Prozent auf 6,8 Milliarden Euro in die Höhe. Dies spiegelt den starken Anstieg der Preise fossiler Energie nach dem Beginn des Irankriegs wider. Die Folgekosten von Trumps Politik bekamen Bayerns Unternehmen auch in einer zweiten Hinsicht zu spüren: Die Ausfuhren in die USA sanken um 2,1 Prozent, obwohl die dortige Wirtschaft dynamischer wächst als die europäische.

Bayerische Produkte in China nicht mehr gefragt

In China ist die Lage für bayerische beziehungsweise deutsche Unternehmen besonders schwierig: Die Ausfuhren brachen in den ersten drei Quartalen um über elf Prozent ein, die Importe aus der Volksrepublik legten um 3,3 Prozent zu. Hielten sich Im- und Exporte früher einigermaßen die Waage, ist das Missverhältnis inzwischen groß: Chinesische Firmen exportierten Waren für über 28 Milliarden Euro nach Bayern. Das war das Dreifache der bayerischen Ausfuhren von 9 Milliarden Euro in die Volksrepublik

Zu den Ursachen äußerte sich das Landesamt wie üblich nicht. Bekannt ist, dass die hoch subventionierte chinesische Industrie unter Überkapazitäten, niedrigen bis nicht existenten Gewinnen und flauer Inlandskonjunktur leidet. Firmen und Pekinger Führung suchen ihr Heil daher im Export. «Diesen Trend müssen wir dringend umkehren», sagte Bertram Brossardt, Hauptgeschäftsführer der Vereinigung der bayerischen Wirtschaft. «Das geht aber nur, wenn wir endlich wieder wettbewerbsfähige Standortbedingungen in unserem Land herstellen.»

Doch die Lage ist keineswegs überall düster

Die Industrie- und Handelskammern stellten die Lichtblicke heraus: «Der Zuwachs der bayerischen Exporte zeige, «dass viele Unternehmen in Bayern auch in einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld ihre internationale Wettbewerbsfähigkeit behaupten», sagte Manfred Gößl, Hauptgeschäftsführer des Bayerischen Industrie- und Handelskammertags. Vor allem technologiegetriebene Branchen profitierten überdurchschnittlich von weltweiten Investitionen. Auch die Kammern warten jedoch auf die von der Bundesregierung seit langem angekündigten Reformen.