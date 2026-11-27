Kulmbach (dpa/lby) - Ein 49-jähriger Lastwagenfahrer, der fast 20 Stunden am Stück unterwegs gewesen ist, ist auf der Bundesstraße 85 bei Kulmbach angehalten worden. Nach Polizeiangaben drohen seiner Firma und ihm Bußgelder im vierstelligen Bereich.

Demnach ergab die Überprüfung am vergangenen Montag erhebliche Verstöße gegen die vorgeschriebenen Lenk- und Ruhezeiten. Nach Auswertung der digitalen Aufzeichnung sei der Fahrer fast 20 Stunden ununterbrochen unterwegs gewesen und habe dabei nur kurze Pausen gemacht. Den Angaben zufolge erwartet ihn ein Bußgeld im niedrigen vierstelligen Bereich. Zur Sicherung des Verfahrens wurden 500 Euro vor Ort eingezogen. Der Firma des Fahrers drohen eine Anzeige und ein Bußgeld im hohen vierstelligen Bereich.