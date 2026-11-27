Nußdorf (dpa/lby) - Zwei Maskierte sollen einen 59-Jährigen in seiner Wohnung in Nußdorf (Landkreis Traunstein) angegriffen und beraubt haben. Nach Polizeiangaben wurde das Opfer leicht verletzt. Demnach sollen zwei Männer auf den 59-Jährigen eingeschlagen und Münzen sowie Schmuck erbeutet haben. Die Angreifer konnten den Angaben zufolge flüchten - trotz Fahndungsmaßnahmen, an denen auch ein Polizeihubschrauber beteiligt war.

Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln und suchen nach Zeugen. Wie die Männer in die Wohnung gekommen waren, wollte die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen nicht mitteilen.