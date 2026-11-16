Bakterien im Trinkwasser - Landkreis Cham ordnet Abkochen an

Roding (dpa/lby) - In mehreren Orten des oberpfälzischen Landkreises Cham müssen die Menschen Trinkwasser abkochen. Wie das Landratsamt mitteilte, sei ein Bakteriengrenzwert überschritten. Betroffen seien weite Bereiche des westlichen Landkreises, insbesondere die Stadt Roding sowie weitere Gemeinden.

Durch die Verunreinigung sei das aus dem Hahn kommende Wasser derzeit kein Trinkwasser. Bis auf Weiteres dürfe es daher nur in abgekochtem Zustand getrunken oder für die Nahrungsherstellung verwendet werden. Zum Duschen oder Baden kann das Wasser verwendet werden, es sollte aber dabei nicht verschluckt werden.

Als Ursache für die hohen Werte von Enterokokken wird ein Schaden an einer Hauptleitung im Zusammenhang mit Bauarbeiten in der vergangenen Woche vermutet. Wie lange die Abkochanordnung in Kraft bleiben muss, ist derzeit noch unklar.