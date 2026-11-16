Junger Mann beim Böllerschießen zum Volkstrauertag getötet

Büchenbach (dpa/lby) - Bei einem Unfall beim Böllerschießen anlässlich des Volkstrauertages ist in Büchenbach (Landkreis Roth) ein 29 Jahre alter Mann ums Leben gekommen. Das teilte das Landeskriminalamt in München mit. An der Abschussvorrichtung habe sich ein Teil gelöst, das den Mann tödlich verletzt habe, sagte ein Sprecher. Für das Unfallopfer sei jede Hilfe zu spät gekommen.

Das Böllerschießen zum Volkstrauertag zu Ehren der Opfer von Krieg und Gewalt ist in Büchenbach wie auch in vielen anderen Gemeinden Bayerns eine alte Tradition. In Büchenbach hätten zwei Privatleute - Vater und Sohn - die Böller bereits seit Jahren abgeschossen - wie auch in diesem Jahr, sagte ein Polizeisprecher. Dabei wird Schießpulver in Röhren deponiert, verkorkt und per Fernzünder gezündet. Im Regelfall entsteht nur ein lauter Knall.

Welches Problem zu dem Fehler geführt habe, müssten nun technische Untersuchungen des Landeskriminalamtes klären, sagte der Sprecher. Das komplette Equipment sei sichergestellt worden. Die Ermittlungen leitet die Staatsanwaltschaft.