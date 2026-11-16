Gesuchter Betrüger bricht bei Hausbesichtigung durch Decke

Stockach (dpa) - Durch einen Unfall ist ein gesuchter Betrüger in Stockach (Kreis Konstanz) aufgeflogen und in Untersuchungshaft gekommen. Polizeiangaben zufolge soll der Mann zuvor in ganz Deutschland Vermieter um ihr Geld geprellt und Opferstöcke in Kirchen aufgebrochen haben.

Ende Oktober besichtigte der 59-Jährige ein zum Verkauf stehendes Wohnhaus in Stockach und brach dabei mit dem Makler durch eine provisorisch abgedeckte Zwischendecke. Der Kaufinteressent verletzte sich schwer und kam ins Krankenhaus. Wie sich herausstellte, hatte er gegenüber dem Makler einen falschen Namen genannt. Von der Staatsanwaltschaft im bayerischen Schweinfurt war er zur Festnahme ausgeschrieben.

Er soll sich bundesweit in Immobilien eingemietet, aber keine Miete bezahlt haben. Außerdem soll er bundesweit Opferstöcke in Kirchen aufgebrochen haben. Nachdem es ihm in der vergangenen Woche wieder besser gegangen war, wurde er am Dienstag einem Haftrichter vorgeführt.

Den Ermittlungen nach soll er sich seit Anfang Oktober im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Konstanz aufgehalten haben. Auf einer Kamera, die er bei sich hatte, fanden die Ermittler auch Aufnahmen verschiedener Kirchen. Ob er für die Aufbrüche von Opferstöcken in Radolfzell und Stockach Ende Oktober verantwortlich ist, wird jetzt ermittelt.