Rund eine halbe Million Euro Schaden nach Tiefgaragenbrand

Karlsfeld (dpa/lby) - Beim Brand eines Autos in einer privaten Tiefgarage in Karlsfeld (Landkreis Dachau) ist am Sonntag nach Polizeiangaben ein Gesamtschaden von rund 500.000 Euro entstanden. Verletzt wurde niemand.

Etwa 15 Menschen aus den Wohnungen über der Garage hatten das Gebäude bis zum Eintreffen der Feuerwehr selbstständig verlassen. Der Rettungsdienst untersuchte sie vorsorglich unter anderem auf Rauchgasvergiftungen. Die Feuerwehr löschte den Brand und verhinderte, dass die Flammen auf weitere Gebäudeteile oder Fahrzeuge übergriffen.

Die Kriminalpolizei untersuchte den Brandort. Nach ersten Erkenntnissen geriet das geparkte Auto durch einen Defekt an einem technischen Gerät in Brand. Hinweise auf ein Einwirken Dritter gab es zunächst nicht.