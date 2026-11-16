Einbruch in Goldgeschäft - Verdächtige in U-Haft

Bayreuth (dpa/lby) - Drei mutmaßliche Diebe sitzen nach einem Einbruch mit Hilfe eines Autos in ein Goldgeschäft in Bayreuth in Untersuchungshaft. Den 26, 27 und 28 Jahre alten Verdächtigen werde schwerer Bandendiebstahl vorgeworfen, teilte das Polizeipräsidium in Oberfranken mit.

Den Ermittlungen zufolge sind die drei Männer am frühen Sonntagmorgen mit einem Auto in das Schaufenster eines Goldhändlers in der Bayreuth gefahren. Anschließend sollen sie aus dem Geschäft Schmuck und Münzen im Wert von etwa 10.000 Euro gestohlen haben und mit einem zweiten Auto geflüchtet sein.

Zusammenhang mit ähnlichen Taten?

Verfolgt von einer Polizeistreife waren die mutmaßlichen Täter nach dem Einbruch über die Autobahn 9 davongerast. Später ließen sie das Auto stehen und flüchteten zu Fuß weiter. Zahlreiche Polizeikräfte suchten mit einem Hubschrauber, Hunden und Drohnen nach den Männern und konnten diese schließlich festnehmen.

Ob die Verdächtigen für weitere, ähnliche Taten in Bayern und Deutschland verantwortlich sein könnten, werde geprüft, sagte ein Polizeisprecher. Derzeit gebe es aber noch keine Erkenntnisse.