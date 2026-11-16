Drogen bei «spirituellen Wanderungen»? Therapeut in U-Haft

Dietramszell (dpa) - Ein Therapeut in Oberbayern soll Teilnehmenden bei «spirituellen Wanderungen» Drogen gegeben haben und sitzt deshalb in Untersuchungshaft. Mitte vergangener Woche hätten Polizisten seine Praxis im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen und seine Wohnadresse durchsucht, teilte die Polizei mit. Wo genau Praxis und Wohnort liegen, sagte ein Sprecher unter Verweis auf die Persönlichkeitsrechte des Beschuldigten nicht.

An seinem Wohnort hätten die Beamten aber «erhebliche Mengen» verschiedener Drogen gefunden - darunter vor allem MDMA, aber auch Kokain, Ketamin, LSD und Ecstasy. Der Verdacht laute, dass der Mann diese Betäubungsmittel bei den Wanderungen an «ausgewählte Personen» gegeben haben könnte. Wie viele Menschen betroffen sein könnten, müssten die Ermittlungen aber erst noch zeigen, sagte ein Polizeisprecher.

Seit Freitag sitze der Beschuldigte in Untersuchungshaft. Bei den Ermittlungen von Kripo und Staatsanwaltschaft sollen unter anderem Informationen von Mobiltelefonen und Laptops sowie Patientenunterlagen ausgewertet werden.