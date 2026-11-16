Grafenau/Schönberg (dpa/lby) - Drei Menschen sind bei einem Zusammenstoß zwischen einem Wohnmobil und einem Lkw zwischen Grafenau und Schönberg schwer verletzt worden. Aus bislang ungeklärter Ursache seien die beiden Fahrzeuge frontal auf der Bundesstraße 533 zwischen den Orten im niederbayerischen Landkreis Freyung-Grafenau zusammengestoßen, teilte die Polizei mit. Der 65-jährige Fahrer des Wohnmobils und seine 54-jährige Frau sowie der 22 Jahre alte Lkw-Fahrer seien mit zwei Rettungshubschraubern und einem Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht worden.

Die Frontbereiche der beiden Fahrzeuge seien durch den Zusammenprall «völlig zerstört» worden, hieß es. Den Angaben zufolge entstand ein Schaden in Höhe von etwa 100.000 Euro.

Während der Unfallaufnahme am Montagnachmittag wurde die B 533 für mehrere Stunden gesperrt. Aufgrund von auslaufenden Betriebsstoffe musste die Straße durch ein Spezialfahrzeug gereinigt werden.