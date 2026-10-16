Bayern arbeiteten 2025 135 Millionen Stunden weniger

Fürth (dpa/lby) - Die Menschen in Bayern haben 2025 im Schnitt so wenig gearbeitet wie seit vielen Jahren nicht. Insgesamt verbrachten 7,84 Millionen Erwerbstätige 10,41 Milliarden Stunden mit der Arbeit, wie das Statistische Landesamt in Fürth berichtete. Das waren demnach 135 Millionen Arbeitsstunden weniger als 2024 und mit Ausnahme des ersten Corona-Jahres 2020 der niedrigste Wert seit 2014. Ein Teil war allerdings kalenderbedingt, weil das Jahr 2025 einen Werktag weniger zählte als 2024.

Umgerechnet auf den Einzelnen bedeuten 10,41 Milliarden Arbeitsstunden im Schnitt 1.327 Stunden pro Kopf. Laut Landesamt waren das fünfzehn Stunden weniger als im Jahr davor. Doch arbeiteten keineswegs alle Gruppen der erwerbstätigen Bevölkerung - Arbeitnehmer, Beamte, Freiberufler, sonstige Selbstständige und Azubis - gleichermaßen weniger. Bei Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern fiel der Rückgang der Arbeitszeit laut Landesamt mit 0,9 Prozent weniger relativ gering aus, bei den Selbstständigen hingegen mit 4,4 Prozent sehr kräftig.