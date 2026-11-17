München (dpa/lby) - Die bayerische Staatsregierung will Bauern mit höheren Fördersummen für einen Verzicht auf die umstrittene Anbindehaltung bei Rindern begeistern. Bis zu 100.000 Euro stellt der Freistaat im Rahmen des 2014 erstmals initiierten Sonderförderprogramms für Landwirte (BaySL) für Investitionen in mehr Tierwohl bereit. Bisher waren es maximal 60.000 Euro.

Ziel sei es, weiterhin kleine landwirtschaftliche Familienbetriebe bei steigenden Tierhaltungsanforderungen mit Zuschüssen von bis zu 100.000 Euro oder etwa zur Bewirtschaftung von Steillagen im Weinbau zu fördern, sagte Staatskanzleichef Florian Herrmann (CSU) nach einer Sitzung des Kabinetts in München. Damit erhielten gerade kleinere Betriebe eine Perspektive, ihre Tierhaltung weiterzuentwickeln, statt diese aufzugeben.

Betriebe mit bis zu 30 Kühen im Fokus

Nach den Worten Herrmanns ist das Programm ein wichtiger Beitrag, um von der umstritteneren Anbindehaltung von Rindern wegzukommen hin zu mehr Tierwohl in einer Laufstallhaltung: «Das führt zu Umbaumaßnahmen, die notwendig sind. Und das wird eben künftig mit einer höheren Förderung gefördert, als das bisher der Fall war.»

Konkret sieht das Programm Fördermöglichkeiten vor für Betriebe mit 30 Kühen beim Umbau, Anbau oder Neubau entsprechender Ställe. Förderfähig seien auch Betriebe, die ihre Milcherzeugung aufgeben, aber weiterhin Rinder halten wollen. Hinzu kämen Investitionen in Ausläufe und Laufhöfe für Rinder und Schweine sowie Kaltscharrräume für Geflügel. Für Spezialmaschinen im Weinbau gebe es Zuschüsse von bis zu 25.000 Euro.

Für die Neuauflage sei das Programm «inhaltlich neu ausgerichtet, finanziell gestärkt und die Antragstellung deutlich vereinfacht» worden, hieß es weiter. «Das Ganze wird vollständig digital abgewickelt» und solle noch unbürokratischer ablaufen, da es um eine Pauschalförderung gehe und nicht um Einzelrechnungen, betonte Herrmann. Am Ende soll nur kontrolliert werden, ob die geförderten Maßnahmen tatsächlich umgesetzt wurden.

Seit 2014 mehr als 16 Millionen Euro ausgeschüttet

Das aus bayerischen Landesmitteln finanzierte Sonderprogramm Landwirtschaft hat laut Staatskanzlei seit 2014 rund 1.700 Investitionsvorhaben mit 16,1 Millionen Euro unterstützt.