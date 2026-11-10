Bayern München lässt Kamar Baldwin vorzeitig ziehen

München (dpa/lby) - Basketball-Bundesligist FC Bayern München und Kamar Baldwin gehen ab sofort getrennte Wege. Der 29-jährige US-Amerikaner verlässt den Verein kurzfristig auf eigenen Wunsch und nimmt das Angebot eines anderen EuroLeague-Clubs an. Baldwin hatte die Bayern, die vom neuen Arbeitgeber eine Ablöse erhalten, um die vorzeitige Auflösung seines noch bis 2028 gültigen Vertrages gebeten. Nach israelischen Medienberichten soll Baldwin zu Maccabi Tel Aviv wechseln.

«Wir lassen Kamar ungern gehen, nicht nur, weil er ein tadelloser Teamplayer ist. Doch wir haben Verständnis, dass er versuchen möchte, woanders eine größere Rolle einzunehmen, nachdem er sich nach seinen schweren Verletzungen der vergangenen Saison zurückgekämpft hat», sagte Sportchef Thorsten Leibenath in der Vereinsmitteilung. Wie hoch die Ablöse ist, teilten die Münchner nicht mit. Man beobachte den Markt, «aber ganz ohne Druck, denn wir vertrauen unserem Kader», sagte Leibenath.

Die Leistungsdaten von Baldwin

Baldwin war im Sommer 2025 von Baskonia Vítoria nach München gewechselt, zog sich jedoch im vergangenen November eine Muskelverletzung im Oberschenkel zu, die ihn nach einem Rückschlag bis Ende April außer Gefecht setzte. In der laufenden Saison bestritt der Linkshänder für den Tabellenführer um Trainer Anton Gavel alle acht Partien mit einer Ausbeute von durchschnittlich 7,0 Punkten und 2,8 Assists. In der EuroLeague kam er in fünf Spielen zum Einsatz.