SPD-Fraktion sagt Aigner Unterstützung zu

Berlin (dpa) - Ilse Aigner kann bei der Bundespräsidentenwahl mit Stimmen aus der SPD-Fraktion rechnen. «Die SPD-Bundestagsfraktion steht hinter Ilse Aigner», sagte Fraktionschef Matthias Miersch nach einem Besuch der Unionskandidatin im SPD-Fraktionssaal. Die Sozialdemokraten hätten sie «sehr, sehr warmherzig» empfangen.

Er sei überzeugt, dass Aigner nicht nur die notwendige politische Erfahrung habe, sondern auch «die notwendige Empathie und Menschenkenntnis aufbringt, um Brücken zu bauen, da wo vielleicht der eine oder die andere denkt, es gibt keine keinen Kompromiss mehr», sagte Miersch.

Aigner betonte, ein solcher Empfang bei der SPD sei für sie nicht selbstverständlich. Es sei ihr schon immer ein Anliegen, eine möglichst breite Basis zu finden und sich als Demokratinnen und Demokraten unterzuhaken «gegen extremistische Kräfte links und rechts». «Das ist persönlich meine Vision», sagte Aigner.

Auch die SPD-Parteispitze hat Aigner bereits ihre Unterstützung zugesagt.