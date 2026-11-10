Ermittler wollen Doppelmord nach 55 Jahren aufklären

Weiden (dpa/lby) - 55 Jahre nach den tödlichen Schüssen auf zwei Männer vor einem Supermarkt in Weiden in der Oberpfalz wollen Ermittler den Fall endlich lösen. Am Abend des 10. Dezember 1971 waren der Geschäftsführer des Marktes und sein Stellvertreter beim Verlassen des Gebäudes auf dem Parkplatz von zwei bisher unbekannten Tätern erschossen worden. Zwei weitere Mitarbeiter wurden schwer verletzt. Die Staatsanwaltschaft geht von Raubmord aus - und Mord verjährt nie. Nun bitten die Ermittler um Hinweise.

Angesichts der langen Zeit gehen die Ermittler davon aus, dass es ihre letzte Chance ist, den Fall doch noch aufzuklären, wie Kriminalrat Thomas Gallei sagte. Täter, mögliche Mitwisser oder Zeugen seien heute - falls überhaupt noch am Leben - in einem hohen Alter. Vielleicht wolle sich jemand im Herbst seines Lebens etwas von der Seele reden. «Dann ist jetzt die Gelegenheit.»

Eine vierköpfige Arbeitsgruppe der Polizei in Weiden nehme sich den Fall jetzt komplett neu vor, so Gallei. Mehrere Dutzend Akten von damals seien digitalisiert worden. «Wir wollen auch an die Menschen ran, die bisher nicht mit uns gesprochen haben.» Es sei schwer vorstellbar, dass im Umfeld der Täter bis heute niemand etwas mitbekommen habe.

Die Beute: 30.000 Mark

Am Tatabend hätten fünf Mitarbeiter des Supermarktes den Laden nach Geschäftsschluss verlassen, berichtete Tobias Kederer, der die Ermittlungsgruppe leitet. Der Geschäftsführer habe die Tageseinnahmen in Höhe von 30.000 Mark zur Bank bringen und sich mit seinen Kollegen danach in einem Gasthaus treffen wollen.

Auf dem Parkplatz sei er von den beiden Tätern angegangen worden, er habe sich massiv gewehrt, drei Kollegen seien zu Hilfe geeilt. Der fünfte Kollege sei nicht in der Nähe gewesen. Die Täter hätten zahlreiche Schüsse auf die vier Männer abgegeben, zwei starben, zwei wurden schwer verletzt. Mehr als 1.000 Hinweise und Spuren seien akribisch überprüft worden - bis heute ohne Erfolg, so Kederer.

Von der Tat seien Asservate vorhanden. Hier setzen die Ermittler auf neue technische Möglichkeiten, um mögliche Hinweise oder Spuren zu finden.

«Wir wollen den Fall wieder ins Bewusstsein der Bevölkerung bringen», ergänzte Oberstaatsanwalt Peter Frischholz. Viele Details aus den Ermittlungsakten könnten sie jedoch nicht preisgeben.