Drei Geldautomaten im Landkreis Rosenheim aufgebrochen

Kiefersfelden (dpa/lby) - Gleich drei Bankautomaten sind in einer Nacht im Landkreis Rosenheim aufgebrochen worden. «Die Ermittler gehen derzeit von einem Zusammenhang der einzelnen Taten aus», teilte das Polizeipräsidium Oberbayern Süd mit. Gegen 3.00 Uhr in der Früh war am Montag zuerst ein Bankautomat in Bruckmühl aufgebrochen worden, etwas später folgten zwei weitere im rund 45 Kilometer entfernten Kiefersfelden.

In Summe wurde ein mittlerer vierstelliger Eurobetrag gestohlen. «Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte dabei ausschließlich Münzgeld entwendet worden sein», schilderte das Präsidium. Ob es sich um einen oder mehrere Täter handele, sei derzeit noch unbekannt, erläuterte ein Sprecher. Die einzige verwertbare Videoaufzeichnung aus einer der Filialen zeige lediglich eine Person. Dennoch hat die Polizei Ermittlungen wegen des Verdachts auf Bandendiebstahl aufgenommen.

In der Vergangenheit hatten hochprofessionelle Banden in Bayern wiederholt in minutenschnelle Geldautomaten in die Luft gejagt und waren dann mit getunten Autos geflüchtet, häufig ins Ausland. Von diesen Fällen heben sich die drei aktuellen ab: Im Landkreis Rosenheim wurden keine Sprengmittel verwendet. «Da ist wirklich mit brachialer Gewalt aufgebrochen, aufgehebelt worden», schilderte der Polizeisprecher.