Aigner: Ich bin in vielerlei Hinsicht ein kleines Novum

Berlin (dpa) - Die Unionskandidatin für das Bundespräsidentenamt, Ilse Aigner, sieht sich – sollte sie in der Bundesversammlung gewählt werden – in mehrfacher Hinsicht als Vorreiterin. «Ich bin in vielerlei Hinsicht ein kleines Novum oder könnte eines sein», sagte die CSU-Politikerin vor einer Sitzung der Unionsfraktion im Bundestag bei einem gemeinsamen Auftritt unter anderem mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und CSU-Chef Markus Söder.

Sie sei die erste Frau und habe mit ihrer beruflichen Qualifizierung und dem anschließenden Aufstieg eine ganz andere Vita als viele andere zuvor. Und sie sei «zusätzlich auch noch Single, das sage ich auch immer dazu». Das unterscheide sie von allen bisherigen potenziellen Vorgängern. Außerdem wäre Aigner die erste CSU-Politikerin im höchsten deutschen Staatsamt.

Aigner bekräftigte, sie wolle auf die Menschen zugehen, Brücken bauen, und nicht über den Bürgerinnen und Bürgern stehen. «Ich werde eine von ihnen sein.» Diese Nähe wolle sie auch in ihrem möglichen neuen Amt suchen.

«Ich will mich für die Demokratie einsetzen - das ist für mich wirklich eine Mission. Sie ist unter Druck von innen und von außen. Das merken wir immer mehr», sagte Aigner. Ihre Art, Politik zu gestalten, sei es, Brücken zu bauen, Gräben zu überwinden, nahe bei den Menschen zu sein, betonte sie.

Aigner bei Union, SPD und Grünen – nicht aber bei AfD und Linken

Aigner war am Montag als Kandidatin der Union für die Bundespräsidentenwahl am 30. Januar nominiert worden. Für Dienstag waren Vorstellungen bei den Koalitionsfraktionen von CDU/CSU und SPD sowie den oppositionellen Grünen geplant – anschließend sollte es einen gemeinsamen Fototermin geben.

Die AfD und die Linke wollte sie zunächst auslassen. Ihre Ablehnung einer Einladung der AfD ließ sie damit begründen, dass die AfD-Abgeordnete Beatrix von Storch ihre Nominierung als «Armutszeugnis» bezeichnet hatte. Die AfD kritisierte diese Entscheidung Aigners scharf. Die Linke hat Aigner nach eigenen Angaben zwar nicht eingeladen, sich aber offen für einen Besuch gezeigt.

Auf ihre Absage an die AfD und deren Kritik daran ging Aigner in dem Pressestatement nicht ein. Auch Merz und Söder sagten dazu nichts.