Sechs Männer nach Schüssen auf Gebäude in Haft

Landsberg am Lech (dpa/lby) - Nach Einschusslöchern auf zwei Gebäude in Landsberg am Lech sitzen sechs Verdächtige in Untersuchungshaft. Gegen die Männer wird unter anderem wegen eines Erpressungsdelikts ermittelt, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten.

Ende Oktober waren an den beiden Gebäuden Einschlusslöcher entdeckt worden. Die Ermittlungen führten die Polizei zu zwei Objekten im Ostallgäu, die von einem Großaufgebot Ende vergangener Woche durchsucht wurden. Dabei wurden die Männer im Alter zwischen 23 und 32 Jahren vorläufig festgenommen.

Ein Richter ordnete am Tag darauf Untersuchungshaft an. Die Polizei stellte umfangreiches Datenmaterial sicher, das noch ausgewertet werden muss. Zur Art der Schusswaffe machte sie mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen zunächst keine Angaben.