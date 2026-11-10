Merz und Söder begrüßen breite Unterstützung für Aigner

Berlin (dpa) - CDU-Chef Friedrich Merz und der CSU-Vorsitzende Markus Söder haben die Unterstützung von SPD und Grünen für die Kandidatur der CSU-Politikerin Ilse Aigner für das Amt der Bundespräsidentin begrüßt. «Damit könnten wir uns in der Bundesversammlung auf eine sehr breite Mehrheit stützen», sagte Merz vor einer Sitzung der Unionsfraktion, in der sich Aigner den Abgeordneten vorstellte. «Das ist gut in einer Zeit, in der das Land jemanden braucht, der unser Land zusammenführt», betonte der Kanzler.

Söder dankte der SPD und auch den oppositionellen Grünen. Es sei wichtig, dass man möglicherweise ein breites demokratisches Signal setzen könne mit einer Kandidatin, «die verbindet, die zusammenführt, die wählbar ist auch über die eigentliche Koalitionsmehrheit hinaus».

Aigner dankte den Spitzen von CDU und CSU und der Unionsfraktion für die Unterstützung. Die Nominierung habe sie sehr bewegt. «Das war für mich wirklich eine ganz besondere Auszeichnung, diesen Zuspruch auch zu bekommen, weit über die Parteigrenzen übrigens hinweg.»