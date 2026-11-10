Vor 34 Jahren vergewaltigt und erstochen - Zeugen gesucht

Aschaffenburg (dpa) - 34 Jahre nach einem mutmaßlichen Sexualmord an einer Frau in Aschaffenburg rollen die Ermittler den Fall neu auf. Sie hoffen, mit Hilfe der Öffentlichkeit und neuer DNA-Auswertungen dem Täter auf die Spur zu kommen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft Aschaffenburg mitteilten.

Die Polizei hat nach eigenen Angaben dank neuer Techniken ein eindeutiges DNA-Muster des Täters. Allerdings hat sie in ihrem Datenbestand keinen Treffer. Deswegen gibt es nun die Hoffnung auf neue Zeugenbeobachtungen: «Wir haben eine Spur, mit der wir Hinweise aus der Bevölkerung gut überprüfen können», sagte Ermittler Mike Schloth.

Leiche wurde von Schülern entdeckt

Die damals 47 Jahre alte Erika Steinmann wurde am Abend des 24. September 1992 vergewaltigt und danach erstochen. Die Tat ereignete sich in der Nähe einer Kleingartenanlage unweit der vielbefahrenen Ebertbrücke. Die Leiche der zweifachen Mutter wurde erst am Morgen danach von Schülern entdeckt. Die Polizei geht davon aus, dass der Täter Blut- und Kratzspuren davongetragen haben könnte.

Der Cold Case Erika Stegmann ist bereits der fünfte sogenannte Altfall, den die Spezialisten in der unterfränkischen Stadt aufgreifen. Zwei endeten inzwischen mit der Verurteilung der jeweiligen Täter.

Die Tötung Erika Stehmanns soll nächste Woche auch ein Thema in der ZDF-Sendung «Aktenzeichen XY... Ungelöst» werden. Die Ermittler erhoffen sich Hinweise weiterer Zeugen. Dabei geht es auch um Vorfälle, bei denen Männer Frauen belästigt oder angegriffen haben, die aber möglicherweise nicht angezeigt wurden. Für Hinweise, die zur Ermittlung des Täters führen, werden 10.000 Euro Belohnung ausgesetzt.