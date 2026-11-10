Stimmung in bayerischer Wirtschaft hellt sich auf

München (dpa/lby) - Die Stimmung in der bayerischen Wirtschaft hat sich im Herbst deutlich verbessert. Der sogenannte Weißbierindex der Vereinigung der bayerischen Wirtschaft (vbw) stieg um vier Punkte auf 91, wie der Interessenverband mitteilt. Das ist der beste Wert seit Herbst 2023. Noch vor eineinhalb Jahren hatte der Index, der Werte von 0 bis 200 annehmen kann, bei 78 gelegen.

Die Lage habe sich stabilisiert, heißt es von der vbw. Ein breit angelegter Aufschwung sei aber nicht zu erkennen. «Solange die strukturellen Standortprobleme bestehen, wächst die Wirtschaft nur mit angezogener Handbremse», mahnt vbw-Präsident Wolfram Hatz. «Vor allem die Industrie steckt mit Ausnahme einzelner Branchen weiter in der Krise, die Deindustrialisierung ist nicht gestoppt.»

Der Aufschwung gehe vor allem auf Staatsausgaben zurück, sagt Hatz und wählt ein Bild, das zur Bezeichnung des Indikators als «Weißbierindex» passt: «Wir sehen daher vielleicht mehr Schaum im Weißbierglas, der flacht aber nach einiger Zeit wieder ab. Ein von der Privatwirtschaft getragener Aufschwung würde dagegen das Weißbierglas nachhaltig füllen.»

Immerhin betrifft der aktuelle Aufschwung aber alle vier Unterkategorien des Index: Die allgemeine Wirtschaftslage wird aktuell mit 89 Punkten bewertet - fünf Punkte besser als im Frühjahr. Die Erwartungen dafür liegen mit 97 ebenfalls 5 Punkte besser.

Bei der Beschäftigung geht es in der aktuellen Lage von 86 auf 88 nach oben, bei den Erwartungen von 85 auf 88. Diese Erholung sei erfreulich, sagt Hatz. Sie gehe vor allem auf die Erholung der Beschäftigungspläne in den Branchen außerhalb der Industrie zurück.

19.500 Beschäftigte weniger binnen Jahresfrist

Am Morgen veröffentlichte Zahlen des Landesamts für Statistik für das verarbeitende Gewerbe zeigen für den September einen Rückgang des Personalbestands um 19.500 binnen Jahresfrist. In den ersten neun Monaten des laufenden Jahres stieg der Umsatz des verarbeitenden Gewerbes demnach um 1,4 Prozent auf 347,8 Milliarden Euro. Diese Zahl ist allerdings nicht inflationsbereinigt.

Hatz erwartet für die kommenden Monate keine größere Wachstumsdynamik. Die Auftragseingänge in der Industrie seien zwar um sieben Prozent höher als vor einem Jahr, «ein Großteil davon entfällt aber auf die Verteidigungsindustrie, die von den staatlichen Sonderausgaben profitiert. Hinzu kommt, dass sich die Neuaufträge nur teilweise in steigender Produktion niederschlagen. Viele Unternehmen geben die Aufträge direkt an die Auslandsstandorte weiter, weil die Produktion in Deutschland nicht mehr rentabel ist.»

Die vbw fordert daher schnelle Verbesserungen bei den Standortbedingungen. «Die Probleme sind uns allen bekannt - aber es passiert zu wenig und oftmals auch das Falsche», sagt Hatz. Unter anderem fordert er flexiblere Gesetze zur Arbeitszeit und niedrigere Stromsteuern für die gesamte Wirtschaft.