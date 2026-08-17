Bei Fahrübungen: Mutter und Tochter verletzt

Windorf (dpa/lby) - Bei Fahrübungen sind eine Mutter und ihre Tochter in Niederbayern verletzt worden. Die 17 Jahre alte Fahranfängerin übte an einem Berg in Windorf (Landkreis Passau) am Sonntag das Anfahren, während ihre Mutter auf dem Beifahrersitz saß, wie die Polizei mitteilte.

Als die beiden für einen Fahrerwechsel ausgestiegen waren, setzte sich das Auto aus ungeklärter Ursache in Bewegung. Die offenen Türen rissen Mutter und Tochter zu Boden und schleiften sie einige Meter mit. Das Auto prallte gegen einen Bordstein, überschlug sich und kam auf der Seite zum Liegen. Per Rettungsdienst kamen die Frauen ins Krankenhaus.