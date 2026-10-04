Gottesdienst zum Amtsantritt des neuen Eichstätter Bischofs

Eichstätt (dpa/lby) - Die Diözese Eichstätt hat wieder einen Bischof: Christian Würtz, bislang Weihbischof in Freiburg, tritt sein neues Amt in einem Gottesdienst am Sonntag (13.30 Uhr) im Eichstätter Dom offiziell an. Der 55-Jährige ist der aktuell jüngste Diözesanbischof Deutschlands.

Da Würtz bereits 2019 zum Bischof geweiht worden war, ist keine Weihezeremonie mehr notwendig. So wird zu Beginn des Gottesdienstes der Apostolische Nuntius in Deutschland, Erzbischof Hubertus van Megen, die päpstliche Ernennungsurkunde überreichen. Dann nimmt Würtz auf dem Bischofsstuhl Platz.

Zur Amtseinführung werden Bischofskollegen wie Herwig Gössl aus Bamberg, Kardinal Reinhard Marx aus München, Stephan Burger aus Freiburg und Michael Gerber aus Fulda erwartet. Außerdem wollen nach Angaben des Bistums Ministerpräsident Markus Söder und Innenminister Joachim Herrmann (CSU) den Gottesdienst mitfeiern.

Würtz' Vorgänger Gregor Maria Hanke hatte im Juni 2025 sein Amt abgegeben. Im Juli veröffentlichte der Vatikan die Entscheidung von Papst Leo XIV., wer neuer Eichstätter Bischof werden soll.