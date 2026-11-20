München (dpa/lby) - Auch in Bayern sind wieder zahlreiche junge Menschen auf die Straße gegangen, um für soziale Gerechtigkeit, mehr Klimaschutz und gegen die Wehrpflicht zu demonstrieren. Die Münchner Polizei zählte bei mehreren Demonstrationen im Tagesverlauf mehr als 800 Teilnehmer, in Nürnberg wurden ähnlich viele Personen bei einem Protestzug gezählt.

Dort kam es auch zu Zwischenfällen mit Böllerwürfen, die teils auf Einsatzkräfte erfolgten. Der Aufzug sei deswegen mehrfach angehalten worden, teilte die Nürnberger Polizei mit. Zudem sei eine Drohne eingesetzt worden, um durch Aufnahmen der Demo Beweise zu sichern.

Zunächst habe es aber keine Festnahmen gegeben, sagte ein Polizeisprecher. Später berichteten die Beamten, dass sich die Situation beruhigt habe. «Derzeit kommt es zu keinen nennenswerten Störungen», teilte das Nürnberger Polizeipräsidium am Abend mit.

In München blieb die Demo trotz Pyrotechnik friedlich

Auch in München wurde Pyrotechnik abgebrannt, allerdings nicht auf Polizisten geworfen. Grundsätzlich sei das Zünden von Pyrotechnik verboten, es habe aber keine Aggressionen gegeben, sagte ein Sprecher des Münchner Polizeipräsidiums. «Wir sind zufrieden mit dem Verlauf.»

Weitere Versammlungen waren unter anderem in Würzburg, Bamberg, Regensburg und Augsburg geplant. Es waren Demonstrationen im Rahmen eines bundesweiten Aktionstages.

In anderen europäischen Ländern geht die Gen Z schon seit Wochen massenhaft auf die Straße - zur Generation Z gehören junge Menschen, die grob zwischen 1995 und 2010 geboren wurden. Bereits Ende Oktober hatte die Initiative «Gen Z regelt» bundesweit zum friedlichen Protest aufgerufen, an dem sich Tausende Menschen in zahlreichen Städten beteiligt hatten.