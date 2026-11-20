München (dpa/lby) - Oberbürgermeister Dominik Krause (Grüne) hat am Freitagabend den Münchner Christkindlmarkt offiziell eröffnet. Der städtische Weihnachtsmarkt beginnt damit erstmals schon am Freitag vor dem Totensonntag. An diesem stillen Tag (22. November) bleibt der Christkindlmarkt laut Stadt aber zu.

Vom Balkon des Neuen Rathauses schaltete Krause am Freitag mit Michael Hohenleitner, Bürgermeister der Baumspender-Gemeinde Sauerlach (Landkreis München), die mehr als 3.000 LED-Lichter der 22 Meter hohen Weißtanne an. Zuvor läuteten die Glocken am Alten Peter. Um den Baum und auf dem Balkon des Rathauses spielten Kapellen aus Sauerlach und München weihnachtliche Musik.

Die Lichter an der rund 50 Jahre alten Tanne auf dem Marienplatz leuchten von nun abends und in der Nacht bis zum Dreikönigstag am 6. Januar 2027. Besucht werden kann der Münchner Christkindlmarkt mit insgesamt 138 Ständen im Herzen der Altstadt bis zum 24. Dezember. Geöffnet ist der Markt nach Angaben der Stadt montags bis samstags von 10.00 Uhr bis 21.00 Uhr, sonntags (mit Ausnahme des 22. Novembers) von 10.00 Uhr bis 20.00 Uhr und an Heiligabend von 10.00 Uhr bis 14.00 Uhr.