Ex-Weltmeister Herzog holt Meistertitel auf Heimstrecke

Markkleeberg (dpa) - Andrea Herzog ist ihrer Favoritenrolle voll gerecht geworden und hat im Canadier den deutschen Meistertitel gewonnen. Die Olympia-Dritte von Tokio und Weltmeisterin von 2019 und 2022 setzte sich auf ihrer Heimstrecke in Markkleeberg bei Leipzig mit einem fehlerfreien Lauf und 7,66 Sekunden Vorsprung vor ihrer Vereinskollegin Lucie Krech durch. Im Kajak und Kajak-Cross räumte Annkatrin Plochmann vom SGV Nürnberg-Fürth ab.

Aus dem WM-Team haben die meisten Nationalmannschafts-Kanuten ihre Saison bereits beendet. Daher waren die Titelkämpfe nahe Leipzig auch eine Chance für die zweite Reihe. Bei den Männern holte sich jedoch Altmeister Stefan Hengst (KR Hamm) den Titel im Kajak, im Canadier gewann Niels Zimmermann vom Leipziger Kanuclub, während LKC-Kollege Felix Sachers im Kajak-Cross siegte.

Ex-Weltmeister Franz Anton verabschiedet

Im Rahmen der Titelkämpfe wurde auch der Leipziger Franz Anton verabschiedet. Der 36 Jahre alte Canadier-Spezialist wurde vom sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer in den sportlichen Ruhestand geschickt. Anton hatte zusammen mit Jan Benzien 2015 im Zweier WM-Gold gewonnen. Nach den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro, wo das Duo auf Rang vier landete, wurde der Zweier aus dem Programm gestrichen. Im Einer gewann Anton, der seit Anfang des Jahres 1. Vorsitzenden in seinem Verein ist, 2018 nochmal WM-Gold im Canadier.