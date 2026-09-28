Bei Zärtlichkeiten mit Bekanntschaft: Dritter belästigt Frau

München (dpa/lby) - Beim Austausch von Zärtlichkeiten mit einer Wiesn-Bekanntschaft ist eine junge Frau auf einer Parkbank Opfer eines Übergriffs von einem anderen Mann geworden. Die Polizei ermittelt nach eigenen Angaben wegen Vergewaltigung der 21-Jährigen und sucht nach einem bislang unbekannten Täter.

Nach Angaben der Polizei hatte die junge Frau auf dem Oktoberfest einen 23-Jährigen kennengelernt. Beide begaben sich in den angrenzenden Park neben der Theresienwiese und tauschten dort Zärtlichkeiten aus.

Dabei trat plötzlich ein unbekannter Mann von hinten an die 21-Jährige heran und führte gegen ihren Willen sexuelle Handlungen durch. Die Frau schrie laut auf, woraufhin der Täter flüchtete.

Das Duo verständigte umgehend vor Ort befindliche Einsatzkräfte der Polizei; die sofort eingeleitete Fahndung blieb aber ohne Erfolg.