Belgier Peter de Caluwe wird Salzburger Festspielchef

Salzburg (dpa) - Der belgische Opernmanager Peter de Caluwe ist als künftiger Intendant der Salzburger Festspiele ausgewählt worden. Die Entscheidung wurde der Deutschen Presse-Agentur dpa aus Festspielkreisen bestätigt. Zuvor hatte der Sender ORF berichtet. Am Freitag soll die neue Leitung des renommierten Opern-, Konzert- und Theaterfestivals offiziell vorgestellt werden.

Der 1963 geborene de Caluwe leitete von 2007 bis 2025 das Opernhaus La Monnaie in Brüssel. Aktuell ist er Geschäftsführer des Europäischen Kulturhauptstadtjahres 2030 im belgischen Löwen.

Vorgänger Hinterhäuser ging im Streit

Die Salzburger Festspiele mussten eine neue Leitungsfigur finden, nachdem der langjährige Intendant Markus Hinterhäuser seinen Posten im März vorzeitig geräumt hatte. Grund für seinen Abgang war ein Streit mit dem Festspielkuratorium - den Vertretern der öffentlichen Geldgeber. Während Hinterhäusers Qualitäten als Programmgestalter außer Zweifel standen, war der Kulturmanager mit seinem Führungsstil angeeckt. Für die Festspielsommer 2026 und 2027 zeichnet die Deutsche Karin Bergmann als Übergangs-Intendantin verantwortlich.