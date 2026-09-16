Fürth zieht Option und verlängert mit Sillah

Fürth (dpa/lby) - Die SpVgg Greuther Fürth hat den Vertrag mit Omar Sillah per vereinsseitiger Option vorzeitig bis mindestens 30. Juni 2028 verlängert. Das teilte der Fußball-Zweitligist mit. In der Länderspielpause sollen die ersten Gespräche mit dem 23 Jahre alten Angreifer und seinem Berater über eine Vertragsverlängerung fortgeführt werden. «Mit der gezogenen Option signalisieren wir aber schon jetzt: Wir sind von seiner weiteren Entwicklung fest überzeugt», sagte Daniel Meyer, Geschäftsführer Sport.

Laut Meyer gab es im Sommer Anfragen für Sillah. «Diese haben aber nicht dem entsprochen, was wir in Omar sehen. Omar bringt außergewöhnliche Werte mit und gehört in den Analysen und Vergleichen von Scouting-Portalen bereits zur Spitzengruppe der zweiten Liga», erklärte der Geschäftsführer.

Nach zwölf Spielen für die SpVgg (1 Tor) und 13 Einsätzen auf Leihbasis in der 3. Liga für Alemannia Aachen vergangene Saison machte Sillah im Sommer einen großen Entwicklungsschritt. «Omar ist ein absolutes Arbeitstier und verbringt auch neben den Mannschaftseinheiten viel Zeit mit unserem Individual-Trainer auf dem Platz. Dass sich seine Entwicklung so positiv vollzieht, ist alles andere als Zufall», sagte Cheftrainer Heiko Vogel, der Sillah bisher in jedem Ligaspiel einwechselte.