Warnung vor schweren Gewittern im Süden Bayerns aufgehoben

München (dpa/lby) - Der Deutsche Wetterdienst hat die Warnung vor schweren Gewittern im Süden Bayerns wieder aufgehoben. In den betroffenen Regionen gab es bisherigen Erkenntnissen zufolge keine größeren Einsätze oder Schäden, wie Sprecher der Polizeipräsidien auf Anfrage berichteten. In Traunreut (Landkreis Traunstein) stürzte laut einem Polizeisprecher ein Baum um.

Die DWD-Warnung der Stufe drei von vier für die Regierungsbezirke Oberbayern und Niederbayern galt bis zum frühen Abend. Es bestehe Gefahr durch Blitzschlag, umstürzende Bäume, Gerüste, oder herabfallende Äste und Dachziegel, Aquaplaning sowie eine rasche Überflutung von Straßen, Unterführungen und Kellern, hieß es. Möglich seien auch Erdrutsche und Hagelschlag.