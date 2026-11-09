Bergsteigerin aus Mecklenburg-Vorpommern stirbt am Karwendel

Mittenwald (dpa) - Bei einer Bergtour auf die Westliche Karwendelspitze ist eine 21 Jahre alte Frau aus Mecklenburg-Vorpommern bei Mittenwald (Landkreis Garmisch-Partenkirchen) ums Leben gekommen. Sie rutschte auf rund 2.000 Metern Höhe aus und stürzte über steiles Felsgelände ab, wie die Polizei mitteilte. Ihr Ehemann musste den Notruf absetzen.

Demnach war die Frau am Sonntagnachmittag mit ihrem 25 Jahre alten Ehemann unterwegs. Die Urlauber aus Mecklenburg-Vorpommern gerieten oberhalb von 1.900 Metern in winterliche Verhältnisse. Die 21-Jährige rutschte an einer mit einem Drahtseil gesicherten Stelle aus und stürzte rund 120 Höhenmeter über steiles Felsgelände hinunter.

Ihr Mann verlor sie während des Sturzes aus den Augen. Ein Rettungshubschrauber und zwei Flugretter der Bergwacht konnten nur noch den Tod der Frau feststellen. Der Ehemann wurde mit dem Hubschrauber ins Tal gebracht und dort psychologisch betreut.

Wegen der einsetzenden Dunkelheit konnte der Leichnam am Sonntag nicht mehr geborgen werden. Am Montag wurden der Unfallort aufgenommen und der Leichnam mit Unterstützung eines Polizeihubschraubers geborgen.