Unbekannte brechen Geldautomaten in Uni-Mensa auf

Würzburg (dpa/lby) - Unbekannte haben in einer Mensa der Universität Würzburg mehrere Automaten, darunter einen Geldautomaten, gewaltsam geöffnet. Die Polizei fahndet aktuell nach den Tätern, wie sie mitteilte.

Eine Mitarbeiterin der Mensa hatte die Männer am frühen Morgen bemerkt und die Polizei alarmiert. Es handelt sich laut Polizei um zwei maskierte Männer, die anschließend in einem Kombi in bislang unbekannte Richtung geflüchtet seien. Wie viel Geld sich in dem Automaten befand und wie viel die Täter erbeuteten, ist derzeit nicht bekannt. Kriminalpolizei und Spurensicherung sind im Einsatz, die Mensa ist bis auf weiteres gesperrt.