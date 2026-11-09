Torwart-Ikone Maier rät Neuer zu baldigem Karriereende

München (dpa) - Der frühere Bayern-Torhüter Sepp Maier rät dem erneut verletzten Manuel Neuer zum Karriereende nach dieser Saison. «Ich würde ihm sagen: "Lass es sein, Manu!" Du hast dem Fußball unglaublich viel gegeben, du hast alles gewonnen und musst niemandem mehr etwas beweisen», sagte Maier (82) bei Sport1 auf die Frage, welchen Rat er für Neuer habe.

Dessen Vertrag bei den Bayern läuft nach der Saison aus - eine Entscheidung über seine Zukunft hat der inzwischen 40-Jährige noch nicht kommuniziert. Am Samstag erlitt der Weltmeister von 2014 im Bundesligaspiel in Mainz (2:1) einen Sehnenteilriss im rechten Fuß und fällt damit vorerst aus. Wie lange, darüber gab der deutsche Rekordmeister keine genaue Prognose ab. In den vergangenen Jahren kämpfte der Routinier immer wieder mit Verletzungen.

Maier: «Körper nicht ständig überlisten»

«Manuel hat eine unglaubliche Karriere hinter sich, er hat das Torwartspiel revolutioniert», sagte Maier. «Aber irgendwann kommt der Zeitpunkt, an dem der Körper nicht mehr so mitmacht, wie man es gerne hätte. Und diesen Zeitpunkt kann auch ein Manuel Neuer nicht aufhalten.»

Dass der ehrgeizige Ausnahme-Keeper - wie zuletzt selbst eingeräumt - trotz körperlicher Probleme immer spielen wolle, verstehe Maier. «Aber wenn du schon beim normalen Gehen Schmerzen hast, musst du dir natürlich Gedanken machen. Du kannst deinen Körper nicht ständig überlisten. Irgendwann sagt er dir: Jetzt ist Schluss!»

Klare Meinung zu WM-Einsatz von Neuer

Dass Neuer im vorigen Sommer noch die WM in Nordamerika spielte, betrachtet Maier als Fehler. «Wenn du mit 40 Jahren immer wieder Verletzungsprobleme hast, musst du dir gut überlegen, ob du deinem Körper das noch einmal zumutest», schilderte der Fußball-Senior im Interview. «Ich hätte ihm davon abgeraten. Manchmal ist es besser, rechtzeitig einen Schlussstrich zu ziehen, als seine Gesundheit aufs Spiel zu setzen.»