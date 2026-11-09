Söder über Aigner: Starke Frau und Gewinn für Deutschland

München (dpa) - Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat die Nominierung von Landtagspräsidentin Ilse Aigner für das Amt der Bundespräsidentin als einen «guten Tag für die Demokratie und einen historischen Tag für die CSU», bezeichnet. Die Freude in der Partei und in ganz Bayern über Nominierung der oberbayerischen CSU-Bezirkschefin sei riesig, sagte Söder in München.

Der CSU-Chef, bedankte sich bei der Schwesterpartei CDU, dass der von ihm persönlich gemachte Vorschlag angenommen wurde. «Vielen Dank für die breite Unterstützung für meinen Vorschlag», sagte Söder. Er hatte den Namen Aigners als Erster bereits im April öffentlich ins Gespräch gebracht. Es sei nicht selbstverständlich, dass sich Vorschläge der kleineren Schwesterpartei innerhalb der Union durchsetzten. Er sprach auch der SPD, insbesondere Parteichef Lars Klingbeil und Fraktionschef Matthias Miersch, seinen Dank für deren Unterstützung aus.

Seitenhieb auf Merz

Der CSU-Parteichef verkniff sich in seinem Statement nicht einen kleinen Seitenhieb auf den viel kritisierten Nominierungsprozess in der Union. «Nach den Wochen der Diskussionen, sagen wir mal so: Ende gut, alles gut!», sagte Söder. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), obwohl mit Aigner seit langer Zeit auch privat befreundet, hatte den Vorschlag Söders lange offen gelassen.

Breite Mehrheit wichtig

«Ilse Aigner ist eine ganz starke Frau», sagte Söder. Er bezeichnete die 61-Jähriger als «warmherzig, couragiert, engagiert.» Sie habe als Landtagspräsidentin bewiesen, sich gegen Extreme und Ränder wehren zu können. Sie könne in der Bundesversammlung mit breiter Mehrheit gewählt werden - dies sei eine klare Absage an extreme Gruppen.

Aigners Gang von München nach Berlin sei ein Verlust für Bayern, aber ein Gewinn für Deutschland. «Wir geben die Ilse gerne ab, weil es für Deutschland ein Riesen-Signal ist und für die CSU ein historischer Moment», betonte Söder.