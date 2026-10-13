Bergung nach Lastwagenbrand bremst Verkehr auf der A3

Nürnberg (dpa/lby) - Ein Lastwagen hat auf der Autobahn 3 nahe Nürnberg gebrannt. Aufgrund der Bergung besteht am Morgen weiterhin eine Teilsperrung in Fahrtrichtung Regensburg, wie die Polizei mitteilte. Es komme zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Ein Reifen des Lastwagens platzte demnach auf Höhe der Anschlussstelle Nürnberg-Nord und fing an zu brennen. Der 52-jährige Fahrer hielt den Angaben zufolge etwa einen Kilometer danach auf dem Standstreifen an. Er habe noch geschafft, die Zugmaschine abzukoppeln. Der Sattelauflieger sei vollständig ausgebrannt. Der Lastwagen war laut Polizei mit Teilen für die Automobilindustrie beladen.

Für die Dauer der Löscharbeiten war die A3 in der Nacht zeitweise voll gesperrt. Dann konnte der linke von drei Fahrstreifen wieder freigegeben werden. Verletzte gab es laut den Angaben eines Polizeisprechers nicht. Der entstandene Schaden belaufe sich nach ersten Schätzungen auf einen mittleren fünfstelligen Betrag.