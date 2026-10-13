Der DB Fahrplan 2027 bringt zahlreiche Neuerungen für Reisende in Bayern und ganz Deutschland. Neben stabilen Preisen gibt es neue Sprinter-Verbindungen, mehr Fahrten ins europäische Ausland und Angebote für Familien, Gruppen und Pendler.

Neue Sprinter und schnelle Direktverbindungen

Ab dem Fahrplanwechsel am 13. Dezember 2026 fahren zusätzliche ICE-Sprinter

zwischen Stuttgart, Nürnberg und Berlin. Die Fahrzeiten ab Nürnberg betragen knapp zwei Stunden nach Stuttgart und rund 2 ¾ Stunden nach Berlin. Damit werden bisherige Angebotslücken geschlossen und Anschlüsse aus der Region verbessert.

Schnelle Linie München–Innsbruck–Rom/Mailand

Ab Sommer 2027 bieten DB, Trenitalia und ÖBB schnelle Direktfahrten ab München via Innsbruck nach Italien an. Morgens und nachmittags verkehren jeweils Fahrtenpaare nach Rom und Mailand. So erreichen Reisende ab München beispielsweise Verona, Bologna, Florenz und Rom direkt.

Mehr Verbindungen nach Paris, Wien und Straßburg

München und Augsburg profitieren von einer zusätzlichen Direktverbindung am Wochenende: Ein TGV fährt morgens aus Paris und Straßburg nach Bayern und nachmittags zurück. Die erste TGV-Fahrt täglich wird rund 30 Minuten schneller, da sie künftig über die Schnellfahrstrecke Wendlingen–Ulm verkehrt.

Zusätzliche Direktverbindung nach Wien

Nach der Korridorsanierung zwischen Nürnberg und Passau werden ab 19. Dezember 2026 wieder schnelle Direktverbindungen nach Linz und Wien angeboten. Ein abendlicher ICE fährt neu bis Linz und Wien, eine weitere Verbindung startet frühmorgens aus Wien Richtung Bayern.

Neue ICE-Halte und touristische Angebote

In Straubing halten künftig mehr ICE-Züge am Abend. Von Lindau aus gibt es wieder ICE-Verbindungen nach Frankfurt und Tirol. Ein weiteres ICE-Zugpaar fährt ganzjährig in die Urlaubsregionen Tirols.

Verbesserte Angebote für Familien, Gruppen und Pendler