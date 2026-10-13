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DB Fahrplan 2027: stabile Preise, neue Sprinter, mehr europäische Verbindungen – alle Neuerungen für Bayern und Deutschland im Überblick
Der neue DB Fahrplan 2027 sorgt für mehr Direktverbindungen – darunter neue Sprinter nach Hamburg, Berlin und Stuttgart sowie schnelle Fahrten nach Rom und Mailand. Auch für Familien, Gruppen und Pendler gibt es verbesserte Angebote. Alle Details lest ihr hier.
Der DB Fahrplan 2027 bringt zahlreiche Neuerungen für Reisende in Bayern und ganz Deutschland. Neben stabilen Preisen gibt es neue Sprinter-Verbindungen, mehr Fahrten ins europäische Ausland und Angebote für Familien, Gruppen und Pendler.
Neue Sprinter und schnelle Direktverbindungen
Ab dem Fahrplanwechsel am 13. Dezember 2026 fahren zusätzliche ICE-Sprinter
zwischen Stuttgart, Nürnberg und Berlin. Die Fahrzeiten ab Nürnberg betragen knapp zwei Stunden nach Stuttgart und rund 2 ¾ Stunden nach Berlin. Damit werden bisherige Angebotslücken geschlossen und Anschlüsse aus der Region verbessert.
Schnelle Linie München–Innsbruck–Rom/Mailand
Ab Sommer 2027 bieten DB, Trenitalia und ÖBB schnelle Direktfahrten ab München via Innsbruck nach Italien an. Morgens und nachmittags verkehren jeweils Fahrtenpaare nach Rom und Mailand. So erreichen Reisende ab München beispielsweise Verona, Bologna, Florenz und Rom direkt.
Mehr Verbindungen nach Paris, Wien und Straßburg
München und Augsburg profitieren von einer zusätzlichen Direktverbindung am Wochenende: Ein TGV fährt morgens aus Paris und Straßburg nach Bayern und nachmittags zurück. Die erste TGV-Fahrt täglich wird rund 30 Minuten schneller, da sie künftig über die Schnellfahrstrecke Wendlingen–Ulm verkehrt.
Zusätzliche Direktverbindung nach Wien
Nach der Korridorsanierung zwischen Nürnberg und Passau werden ab 19. Dezember 2026 wieder schnelle Direktverbindungen nach Linz und Wien angeboten. Ein abendlicher ICE fährt neu bis Linz und Wien, eine weitere Verbindung startet frühmorgens aus Wien Richtung Bayern.
Neue ICE-Halte und touristische Angebote
In Straubing halten künftig mehr ICE-Züge am Abend. Von Lindau aus gibt es wieder ICE-Verbindungen nach Frankfurt und Tirol. Ein weiteres ICE-Zugpaar fährt ganzjährig in die Urlaubsregionen Tirols.
Verbesserte Angebote für Familien, Gruppen und Pendler
Das DB Familienticket wird dauerhaft eingeführt: Für 99,99 Euro können bis zu fünf Personen deutschlandweit mit dem Fernverkehr reisen, inklusive Sitzplatzreservierung. Monatskarten und Schülermonatskarten werden im Fernverkehr ohne Abo um 25 Prozent günstiger. Gruppen können den Sparpreis Gruppe nun online bis zu 14 Tage unverbindlich reservieren.