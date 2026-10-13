Ruhestörung? Feuerwerk vor Bayern-Hotel in Stavanger

Stavanger (dpa) - Vor dem Team-Hotel des FC Bayern in Norwegen hat es einem Medienbericht zufolge mitten in der Nacht gekracht und geknallt. Knapp 20 Stunden vor dem Anpfiff des zweiten Spiels in der Ligaphase der Champions League bei Viking Stavanger könnte die Nachtruhe der Münchner gestört worden sein. Laut einem Bericht der «Bild» haben Unbekannte ab 1.15 Uhr in der Nacht zum Dienstag knapp zwei Minuten lang Feuerwerkskörper vor dem Hotel «Radisson Blu Atlantic» gezündet.

Selbst am Hafen sollen die Knallkörper noch zu hören gewesen sein. Auch die obersten Etagen des zehnstöckigen Vier-Sterne-Hotels mitten in der norwegischen 152.000-Einwohner-Stadt sollen vom Feuerwerk erreicht worden sein. Polizei oder Ordnungskräfte rückten dem Bericht zufolge nicht aus.

Champions-League-Spiel auf Kunstrasen

Für den FC Bayern München geht es am Abend (21.00 Uhr/Prime Video) nach einem Monat in der Champions League weiter. Nach dem 5:0 zum Auftakt gegen FK Bodö/Glimt strebt der deutsche Fußball-Rekordmeister bei Viking Stavanger den nächsten Erfolg in der Königsklasse an.

Bayern-Trainer Vincent Kompany muss sein Team auf einen ungewohnten Untergrund einstellen. Es ist laut Club-Angaben erst das zweite Pflichtspiel des Rekordmeisters auf Kunstrasen. Am 22. November 2006 gab es ein 2:2 bei Spartak Moskau.