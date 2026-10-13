Mildes und wechselhaftes Herbstwetter in Bayern

München (dpa/lby) - Dank Hoch Elmar erwartet den Freistaat zunächst ein meist freundlicher Mix aus viel Sonne und Wolken. Im Laufe des Tages steigt die Temperatur im Süden des Landes nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes auf milde 14 bis 18 Grad Celsius, im Norden bleibt es bei 12 bis 16 Grad etwas kühler. In den Alpen steigt die Temperatur in 2000 Metern Höhe immerhin noch auf 9 Grad, auf der Zugspitze werden es 2 Grad. Für die nordbayerischen Kammlagen werden 11 Grad erwartet, auf dem Großen Arber nur frische 7 Grad.

Von Westen kommen bis zum Mittag zunehmend Wolken auf, die im Laufe des Tages auch Regen mitbringen. In Franken kann es bereits am Vormittag leichten Regen geben, in der Oberpfalz und in Oberbayern bleibt es teils bis zum späten Nachmittag freundlich, in Niederbayern bleibt es am längsten trocken - erst am Abend soll es hier regnen.

Mittwoch startet oft trüb und regnerisch

In der Nacht zum Mittwoch ist es vielerorts zunächst oft nass bei Temperaturen zwischen 11 und 6 Grad. Der Tag beginnt meist trüb, im Süden des Landes dominieren dichte Wolken mit gebietsweise Regen oder Schauern, der im Tagesverlauf nach Südosten abzieht. Im Norden droht örtlich Sprühregen, die Bewölkung lockert auch hier im Tagesverlauf auf.

Die Temperatur liegt in ganz Bayern zwischen 15 und 19 Grad und ist damit nochmals sehr mild für die Jahreszeit. Die niedrigsten Werte werden im Südosten Bayerns erwartet. Im Norden lockert die dichte Bewölkung auf und macht auch der Sonne Platz. Der Wind ist schwach bis mäßig aus West bis Nordwest.

Am Donnerstag neblig bis sonnig - bis zu 20 Grad

Bei teils sternenklarem Himmel wird die Nacht zum Donnerstag vielerorts mit Temperaturen zwischen 8 und 2 Grad kalt. Der Donnerstag startet gebietsweise mit Nebel oder Hochnebel, der sich mancherorts kaum auflöst. Ansonsten erwartet den Freistaat ein sonniger Tag, bei schwachem, vorwiegend westlichem Wind steigen die Temperaturen im Süden auf bis zu 20 Grad, im Norden wird es etwas kühler.