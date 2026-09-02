Bericht: Ex-Bayern-Profi Sanches löst Vertrag mit PSG auf

Paris (dpa) - Der frühere Bundesliga-Profi Renato Sanches hat seinen Vertrag bei Paris Saint-Germain einem Medienbericht zufolge aufgelöst und wäre demnach nun vereinslos. Der 29-Jährige strebe den nächsten Schritt in seiner Karriere an, berichtete die portugiesische Zeitung «Record».

Sanches war 2016 von seinem Heimatclub Benfica Lissabon zum FC Bayern München gewechselt, der große Durchbruch gelang ihm beim deutschen Fußball-Rekordmeister aber nicht. Die Münchner verliehen ihn erst an Swansea City, 2019 wechselte er dann zum OSC Lille nach Frankreich.

Seit 2022 steht Sanches in Paris unter Vertrag. PSG verlieh ihn zuletzt aber gleich dreimal nacheinander - an die AS Rom, Benfica und Panathinaikos Athen. Der Kontrakt des 32-maligen portugiesischen Nationalspielers in Paris lief noch bis Sommer 2027. Nun kehrt er dem Champions-League-Sieger aber wohl endgültig den Rücken.