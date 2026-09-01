FC Augsburg macht zwei Leihen am «Deadline Day» perfekt

München/Augsburg/Manchester (dpa) - Der FC Augsburg hat kurz vor dem Ende der Sommertransferperiode in der Defensive und Offensive noch mal nachgebessert. Vom FC Bayern München wurde Offensiv-Talent Arijon Ibrahimovic (20) für diese Saison ausgeliehen. Vom englischen Spitzenverein Manchester City wiederum holten die Augsburger ebenfalls auf Leihbasis für eine Spielzeit Innenverteidiger Juma Bah (20).

Ibrahimovic soll beim vom FC Bayern nicht weit entfernten Nachbarn in der Fußball-Bundesliga die Spielpraxis sammeln, die er beim deutschen Rekordmeister aktuell nicht bekommen kann. Der FCA zahlt angeblich eine Leihgebühr in Höhe von 500.000 Euro. Im Anschluss an die Leihe besitzt der Club eine Kaufoption.

Bah spielte zuletzt in Frankreich

Die Fuggerstädter sicherten sich auch bei Bah, Nationalspieler von Sierra Leone, eine Kaufoption. Der Verteidiger wurde im Januar 2025 von Manchester City verpflichtet, war anschließend auf Leihstationen beim RC Lens und OGC Nizza.

Ibrahimovic wiederum war am Ende der vergangenen Saison von einer Leihe an den Bundesliga-Absteiger 1. FC Heidenheim zum Rekordmeister zurückgekommen. Er absolvierte die komplette Sommer-Vorbereitung bei den Bayern-Profis, sein Vertrag wurde bis 2028 verlängert.

«Großartige Anlagen» bei Ibrahimovic

Allerdings ist die Konkurrenz bei den Münchnern riesig. Ibrahimovic kann in der Offensive verschiedene Positionen besetzen. In Augsburg kann er auf deutlich mehr Einsatzzeiten hoffen.

«Wir haben uns mit Arijon zusammengesetzt und sind übereingekommen, dass es für seine Entwicklung am besten ist, wenn wir ihn noch eine weitere Saison ausleihen. Er ist ein junger Spieler mit großartigen Anlagen und er braucht in dieser Phase regelmäßig Spielpraxis», sagte Bayer-Sportdirektor Christoph Freund. «Die wird er beim FC Augsburg bekommen, und wir werden ihn auf diesem Weg weiter eng begleiten.»

Bah als Ersatz für Schlotterbeck

«Die neue Aufgabe in Augsburg reizt mich sehr, weil der FCA ein ambitionierter Bundesligist ist. Auch ich möchte mich weiterentwickeln und viel Spielpraxis sammeln. Daher möchte ich mich möglichst schnell in die Mannschaft einfügen und meinen Beitrag zu einer erfolgreichen Saison leisten», sagte Ibrahimovic, der beim FC Augsburg die Rückennummer 21 tragen wird.

Bah ist als Ersatz für Keven Schlotterbeck eingeplant, der nach Southampton gewechselt ist. «Mit Juma haben wir einen talentierten Spieler verpflichtet, der mit seiner Größe, Physis und seinen Anlagen sehr gut zu uns passt. Er bringt bereits in jungen Jahren viel Spielpraxis und wertvolle Erfahrung auf höchstem europäischen Niveau mit», sagte Augsburgs Sportdirektor Benni Weber.