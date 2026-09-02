FC Bayern startet neue Pokal-Mission in Osnabrück

München (dpa/lby) - Titelverteidiger FC Bayern München beschließt am Mittwoch (20.45 Uhr/ARD und Sky) mit seinem Gastspiel beim VfL Osnabrück die erste Runde des DFB-Pokals. Der Rekordpokalsieger geht als klarer Favorit in die Partie gegen den Fußball-Zweitligisten. Trainer Vincent Kompany warnte sein Starensemble aber. Man müsse «mental vorbereitet sein auf einen richtigen Kampf» im stimmungsvollen Stadion an der Bremer Brücke.

Das erklärte Saisonziel von Kompany im Cup-Wettbewerb ist der erneute Einzug ins Endspiel in Berlin mit der Wiederholung des Titelgewinns. «Wenn man einmal da war, will man immer da sein», sagte der Belgier. Im Bayern-Tor wird Jonas Urbig stehen. Der 23-Jährige soll auch in dieser Saison immer wieder seine Einsätze erhalten und Kapitän Manuel Neuer vertreten.