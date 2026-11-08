Betrunkene an Flughäfen – Drei Polizisten verletzt

Nürnberg/Memmingerberg (dpa/lby) - Zwei betrunkene Männer haben sich am Samstagabend an bayerischen Flughäfen der Polizei widersetzt. Bei den Einsätzen verletzten sich drei Beamte und einer der beiden Männer, wie die Polizei mitteilte.

In Nürnberg soll ein 39-Jähriger eine Pfandflasche nach einem Beamten geworfen haben, als eine Streife ihn kontrollieren wollte. Bei der Festnahme verletzten sich zwei Polizisten. Der Rettungsdienst behandelte beide, einer konnte seinen Dienst nicht fortsetzen. Ein Atemalkoholtest ergab fast ein Promille. Der Mann, gegen den bereits ein Hausverbot für den Flughafen bestand, blieb bis Sonntagmorgen in Gewahrsam.

In Memmingerberg (Landkreis Unterallgäu) wiederum durfte ein 51-Jähriger nicht mitfliegen, weil er zu betrunken war. Da er das Flughafengelände trotz Aufforderung nicht verließ, führten ihn Polizisten hinaus. Unterwegs trat er nach Polizeiangaben bedrohlich auf, woraufhin ihn die Beamten zu Boden brachten. Dabei verletzten sich der Mann und ein Polizist leicht.

Zudem soll der 51-Jährige den zuvor getrunkenen Alkohol in zwei Flughafengeschäften gestohlen haben. Auch er verbrachte die Nacht in Polizeigewahrsam. Gegen beide Männer ermittelt die Polizei.