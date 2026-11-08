Versuchtes Tötungsdelikt am Münchner Hauptbahnhof

München (dpa/lby) - Am Münchner Hauptbahnhof soll ein Mann «fremdenfeindliche» Parolen gebrüllt haben und dann mit einem Messer auf einen Afghanen losgegangen sein. Wie die Polizei mitteilte, wird nun wegen eines versuchten Tötungsdeliktes gegen den 38 Jahre alten Deutschen ermittelt.

Laut Polizei hatte er den 32-Jährigen zufällig getroffen, nachdem er zuvor «mehrfach lautstarke Äußerungen mit unter anderem fremdenfeindlichem Inhalt» von sich gegeben haben soll. Die beiden Männer gerieten in einen Streit, in dessen Verlauf der Deutsche ein Messer gezogen und in Richtung des Bauchbereichs des Afghanen gestochen haben soll.

Der Jüngere habe den Angriff abwehren und den 38-Jährigen fixieren können. Ein Passant rief die Polizei, die den Mann festnahm. Er sollte im Laufe des Tages einem Haftrichter vorgeführt werden.