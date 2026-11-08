Frau tätigt neunmal grundlos den Notruf

Coburg (dpa/lby) - Eine Frau hat in Coburg neunmal grundlos den polizeilichen Notruf abgesetzt. Als die Einsatzkräfte vor ihrer Tür standen, reagierte sie nicht, wie die Polizei mitteilte. Gegen sie wird demnach wegen des Missbrauchs von Notrufen ermittelt.

Bei ihrem ersten Anruf in der Einsatzzentrale bat die Frau demnach weinerlich um Hilfe. Auf gezielte Nachfragen der Beamten sei sie nicht eingegangen und sie habe einen falschen Einsatzort genannt. Bei den darauffolgenden Anrufen habe die Frau keine Anliegen mehr geäußert.

Eine Streife der Polizei ermittelte den Angaben nach die tatsächliche Wohnung der Frau und klingelte und klopfte ihrer der Tür. Die Anruferin reagierte laut Polizei darauf nicht. Stattdessen habe sie ihre Anrufe bei der Einsatzzentrale fortgesetzt. Der Aufforderung am Telefon, die Wohnungstür zu öffnen, sei sie nicht nachgekommen.

Die Notrufe seien durch die Einsatzzentrale gesichert worden. Die Frau wurde den Angaben zufolge über die Konsequenzen des Missbrauchs von Notrufen belehrt. Für den Fall weiterer unberechtigter Anrufe drohte die Polizei an, ihr Handy sicherzustellen und sie in Gewahrsam zu nehmen.